ANP Lorde en James Blake naar Rock Werchter

WERCHTER - Rock Werchter heeft vrijdag vijf nieuwe namen aan haar line-up toegevoegd. Het Belgische festival wist onder anderen Lorde en James Blake te strikken.

Door ANP - 20-1-2017, 16:13 (Update 20-1-2017, 16:13)

Naast Lorde en Blake staan ook The Lumineers, Dropkick Murphys en Future Islands op het podium in Werchter. Eerder werd al bekend dat ook de Foo Fighters, Linkin Park, System of a Down, Radiohead, Kings of Leon en Arcade Fire gaan optreden.

Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 29 juni tot en met 2 juli. Het festival trok vorig jaar 150.000 bezoekers.