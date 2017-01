Richard Branson is opnieuw opa geworden

LONDEN - Zakenman Richard Branson heeft er een kleinkind bij. Zijn zoon Sam en schoondochter Isabella hebben woensdagmiddag een zoontje gekregen. Het jongetje heet Bluey Branson, maakte vader Sam vrijdag bekend met een foto op Instagram.

''Ik ben zo verschrikkelijk trots en vereerd dat ik onze prachtige baby mag introduceren, Bluey Branson'', schrijft de 30-jarige vader. ''Het krijgen van kinderen is de meeste inspirerende ervaring waar ik me erg nederig bij voel", zegt Sam. ''Ik voel me gezegend om de creatieve kracht van het universum weer aan het werk te zien."

Sam, een goede vriend van prins Harry, en zijn vrouw Isabella hadden al een dochter, Eva-Deia, die volgende maand twee jaar wordt. Sam: ''De moeder maakt het goed na een voorspoedige bevalling. En de grote zus is blij er een broertje bij te hebben, 'Mine Bluey!'"

Isabella is de oudere halfzus van Cressida Bonas, de ex-vriendin van prins Harry. Sam en Isabella trouwden twee jaar geleden in Zuid-Afrika. Opa Richard Branson werd in 2014 al grootvader van een tweeling, de kinderen van zijn dochter Holly. "Wat een geweldig nieuws. Ben zo blij voor Sam, Bellie en kleine Eva-Deia. Welkom in de familie Bluey! Xx'', twitterde Holly.