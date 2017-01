Victoria Koblenko en Do op pad voor TLC

AMSTERDAM - Victoria Koblenko, Filemon Wesselink, Dirk Zeelenberg en Do gaan voor de zender TLC op pad. Ze volgen verloskundigen in een ziekenhuis of verloskundigenpraktijk voor de nieuwe realityserie Bevallen met....

Door ANP - 20-1-2017, 10:59 (Update 20-1-2017, 11:12)

De bekende Nederlanders maken op deze manier van dichtbij geboortes mee. Ze registreren wat er precies gebeurt en krijgen uit de eerste hand informatie van de mensen die de bevalling begeleiden en daarbij de juiste keuzes moeten maken.

“Na het succes van onze serie Op De Ambulance Met…zijn we trots dat we een opvolger hebben gevonden in hetzelfde genre, waarbij een van de meest intieme en bijzondere momenten in het leven centraal staat'', zegt Tatiana Lagewaard van TLC. "Het thema is natuurlijk herkenbaar voor veel van onze kijkers, maar ook voor kijkers die (nog) geen moeder zijn is het een speciaal moment om samen met onze BN’ers mee te maken.”

De afleveringen zijn vanaf maandag 6 maart tot en met maandag 27 maart om 20.00 uur te zien bij TLC.