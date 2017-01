Striptekenaar Jan Kruis (83) overleden [video]

MANTINGE - Striptekenaar Jan Kruis is donderdag in zijn woonplaats Mantinge (Drenthe) overleden. De maker van de bekende strip Jan Jans en de Kinderen was al lange tijd ziek en stierf op 83-jarige leeftijd. Dat heeft een goede vriend van de familie laten weten.

Door ANP - 20-1-2017, 10:04 (Update 20-1-2017, 11:25)

De eerste Jan, Jans en de Kinderen, een strip met autobiografische elementen, verscheen op 12 december 1970 in het tijdschrift Libelle. Kruis tekende de wekelijkse strip bijna dertig jaar lang.

In 1999 ging hij met pensioen en droeg hij zijn werk over aan een groep tekenaars die onder de naam Studio Jan Kruis werken.

De in Rotterdam geboren tekenaar kwam op zijn elfde in contact met Wim Meuldijk, die hem les gaf in tekenen voor 2,50 gulden per uur. In 1950 begon hij op de tekenacademie en zijn eerste gepubliceerde strip was Prins Freddie, in De Havenloods.

In de jaren zestig werkte hij als illustrator en deed hij onder meer reclamewerk voor Shell. Daar maakte hij ook strips voor Shells jeugdblad en voor de Taptoe. In 1969 en 1970 maakte hij twee stripverhalen van Sjors en Sjimmie.

Ridder

Kruis is ook de geestelijk vader van het Sint Pannekoek-feest, dat hij halverwege de jaren tachtig introduceerde in Jan, Jans en de Kinderen. Omdat Catootje zin had in pannenkoeken, stelde opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten.

Het hele gezin wacht de vader des huizes dan 's avonds op met een pannenkoek op het hoofd. Het evenement werd het afgelopen decennium steeds populairder, steeds meer mensen aten pannenkoeken op deze dag.

Kruis werd in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2009 won hij de Marten Toonderprijs.

,,Heel verdrietig om te horen dat Jan Kruis is overleden'', zegt Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle, vrijdag. ,,Hij is voor Libelle heel belangrijk geweest als de geestelijk vader van Jan, Jans en de kinderen, de beroemdste stripfamilie van Nederland waar iedereen toch mee is opgegroeid. Wij leven mee met zijn familie en vrienden en zullen uiteraard in zijn geest zijn levenswerk voortzetten.''

