Anne Hathaway en Rebel Wilson in Nasty Women

ANP Anne Hathaway en Rebel Wilson in Nasty Women

LOS ANGELES - Anne Hathaway en Rebel Wilson zijn benaderd voor de hoofdrollen in de film Nasty Women, een vrouwelijke remake van de Amerikaanse film Dirty Rotten Scoundrels. Het origineel van de comedyfilm, waarin Steve Martin en Michael Caine de hoofdrollen speelden, stamt uit 1988.

Door ANP - 20-1-2017, 9:29 (Update 20-1-2017, 9:29)

Volgens The Hollywood Reporter zijn Oscarwinnares Anne Hathaway en Rebel Wilson in gesprek met MGM Studios om de rollen van oplichtsters op zich te nemen. Het scenario van Nasty Women is geschreven door Jac Schaffer, die eveneens het script schreef voor The Shower waarin Hathaway te zien zal zijn.

De Australische actrice Rebel Wilson is niet alleen als actrice bij Nasty Women betrokken, maar eveneens als producent.