ANP NCIS-acteur Miguel Ferrer overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Miguel Ferrer is overleden. Hij overleed in zijn huis aan de gevolgen van kanker, bevestigt een woordvoerder tegenover People. Ferrer werd 61 jaar.

Door ANP - 19-1-2017, 23:03 (Update 19-1-2017, 23:03)

Ferrer was de oudste van vijf kinderen van de Puerto Ricaanse Oscar-winnaar José Ferrer en de Amerikaanse zangeres Rosemary Clooney. Hij is vooral bekend van rollen als dr. Garret Macy in Crossing Jordan en Owen Granger in NCIS: Los Angeles, waarin hij nog steeds te zien is.

Nadat bij Ferrer kanker was geconstateerd afgelopen jaar, gaven de makers hem de mogelijkheid om uit de serie te stappen maar daar wilde de acteur niets van weten. De ziekte tastte al snel zijn stem aan, waarna de schrijvers zijn personage ook met de ziekte opzadelden.

Ferrer laat een vrouw en zijn zonen Lukas en Rafi achter. Hij was een neef van George Clooney.