ANP Zaak over muziekrechten Michael Jackson

LOS ANGELES - Het geschil tussen muziekproducent Quincy Jones en de erfgenamen van Michael Jackson en platenmaatschappij Sony Music Entertainment wordt voortgezet in de rechtbank. De zaak komt 21 februari voor, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 19-1-2017, 17:27 (Update 19-1-2017, 17:27)

De kwestie gaat over de royalty's die Jones wil over postuum uitgebrachte platen van Jackson, waaronder de filmmuziek van This Is It en de heruitgave van Bad. Volgens de producer zijn de nummers van de King of Pop met opzet opnieuw bewerkt zodat hij niet betaald hoeft te worden.

Jones en Jacksons erfgenamen steggelen al enkele jaren over de zaak. Eerder eiste Jones, verantwoordelijk voor vele succesalbums van Jackson, 10 miljoen dollar voor de misgelopen royalty's. De producer werkte ruim 35 jaar samen met de zanger en maakte met hem onder meer albums als Thriller en Off The Wall.