ANP 'Afrojack aangeklaagd door ex-vriendin'

LOS ANGELES - Dj Afrojack is volgens de website RadarOnline aangeklaagd door Lauren Meditz. De vrouw eist een schadevergoeding van 25 miljoen dollar van de Nederlandse dj, zou blijken uit rechtbankdocumenten. Op de website is een video te zien waarop Nick van de Wall bij een opnamestudio in Los Angeles de rechtbankpapieren krijgt overhandigd.

Door ANP - 19-1-2017, 16:35 (Update 19-1-2017, 16:35)

Lauren leerde Nick van de Wall in oktober 2014 kennen. Ze werkte in een populaire nachtclub in Los Angeles. Ze beschuldigt hem ervan dat hij constant contact met haar opnam door te bellen en sms'en en te verzoeken om te facetimen. Met een afwijzing nam hij volgens RadarOnline geen genoegen.

Meditz zou ontslag hebben genomen op verzoek van Afrojack. Ze zou in juni 2015 een mondelinge overeenkomst hebben gesloten met Nick. Ze spraken volgens haar af dat Nick haar financieel zou steunen mits zij haar tijd zou besteden aan zijn zaak.

Ze beweert dat Afrojack bazig en overheersend in de relatie werd. Ze moest van hem haar kapsel veranderen, en botox gebruiken. Haar relaties met familie en vrienden gingen eronder gebukt. Tijdens een meerdaags verblijf bij haar ouders in maart 2016 verweet Afrojack dat ze hem had verlaten en liet hij haar zich schuldig voelen. De relatie kwam tot een dieptepunt toen Meditz niet met Afrojack mee wilde naar de autorally Gumball 3000. Naar verluidt dreigde hij zichzelf te pletter te rijden met zijn auto als ze zijn telefoontjes niet wilde beantwoorden.

Het management van Afrojack was niet bereikbaar voor commentaar.