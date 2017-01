Zangeres van Lambada dood gevonden

RIO DE JANEIRO - Loalwa Braz, de Braziliaanse zangeres die in 1989 wereldberoemd werd met het nummer Chorando se foi, bekend als de Lambada, is vroeg op donderdag in Brazilië dood in een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt de dood van de artiest die naar het zich laat aanzien door overvallers is vermoord.

Door ANP - 19-1-2017, 16:29 (Update 19-1-2017, 16:59)

Ze is omgekomen in Saquarema, een gemeente ten oosten van de stad Rio de Janeiro. Braz, die 63 jaar oud werd, had daar een huis. Volgens mediaberichten zijn meerdere mannen de woning binnengedrongen voor de uitgebrande auto niet ver van het huis werd gevonden. In de woning is brand gesticht.

Braz werd in 1953 in Rio geboren als dochter van musici en verkreeg wereldfaam met de Braziliaans-Franse groep Kaoma. Ze was de zangeres van Kaoma van 1989 tot 1999. Ze heeft wereldwijd naar schatting 25 miljoen platen verkocht en verzamelde meer dan tachtig gouden en platinum platen. Ze behoort volgens de statistieken van Guinness World Records tot de twintig meest beluisterde stemmen in de wereld.

Lambada werd wereldwijd een hit. De officiële Braziliaanse naam van het nummer, Chorando se foi (Huilend ging ze weg), verwijst naar de Boliviaanse en daarmee Spaanstalige oorsprong. Het nummer is gebaseerd op Llorando se fue van de folkloristische groep Los Kjarkas.

De Lambada werd ook in Nederland een nummer 1-hit. In het najaar van 1989 stond de zomerse single vier weken aan top van de Single Top 100. In 2009 kwam het nummer opnieuw in de belangstelling toen Gregor Salto er een remix van maakte.