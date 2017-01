Haagse rappers blijven vast in Suriname

ANP Haagse rappers blijven vast in Suriname

PARAMARIBO - De zaak tegen de drie rappers uit De Haag die in Suriname terechtstaan voor ontucht, gaat over twee weken verder. In de tussentijd blijven de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) vastzitten. De rechter wees donderdag opnieuw een verzoek van de verdediging af om hen vrij te laten. Het risico dat ze de benen zullen nemen is volgens de rechtbank te groot.

Door ANP - 19-1-2017, 14:35 (Update 19-1-2017, 14:35)

Tijdens de volgende zitting gaan de getuigenverhoren verder. Getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd en daar moet opheldering over komen.

Justitie in Suriname beschuldigt de rappers ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. Alleen de jongste verdachte, die destijds zeventien was, erkent dat hij seks had met het meisje. Volgens zijn advocaat was sprake van gewoon seksueel contact tussen minderjarigen en is niets strafbaars gebeurd.