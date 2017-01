Dochter Hugo Metsers had moeite met vriendin

AMSTERDAM - Hugo Metsers vond het moeilijk zijn oudste dochter te vertellen over zijn nieuwe relatie. Zijn vriendin July Janssen is maar drie jaar ouder dan zijn dochter. “Ze wou in het begin wel eventjes de tijd en July nog niet meteen ontmoeten”, vertelde de acteur aan Shownieuws.

Door ANP - 19-1-2017, 10:10 (Update 19-1-2017, 10:10)

De 48-jarige Hugo leerde de 22-jarige July kennen op het Mediacollege Amsterdam, waar zij de acteerlessen van Hugo volgde. “Ze is 4 juli afgestudeerd en heel kort daarna hebben we elkaar weer gezien en toen is het losgebrand zeg maar.”

De relatie is niet onomstreden, Hugo werd twee jaar geleden op het matje geroepen omdat hij op een feestje gezoend had met een van zijn studentes. “Dat was heel dom, ik was onder invloed”, blikte de acteur terug voor de camera van Shownieuws.

Oude ziel

Hugo en July, die inmiddels samenwonen in Amsterdam, merken niets van het leeftijdsverschil van 26 jaar. “Mijn enige troost is dat mijn opa ook 25 jaar ouder was dan mijn oma, ik top hem nog even een jaartje. Je zou denken, we zijn nu een halfjaar samen, dat je dan wel tegen dingen aanloopt. Eerlijk waar, dat is niet zo. Misschien heeft zij een oude ziel en ik een jonge.”

Ook Hugo’s oudste dochter heeft July leren kennen. “Toen ze elkaar eenmaal ontmoetten, was er helemaal niets aan de hand. Zij gunt het me gewoon.”