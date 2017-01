Extra kilo’s grootste uitdaging Tim Haars

AMSTERDAM - Tim Haars haalde voor de film 'Ron Goossens: Low-budget stuntman' halsbrekende capriolen uit, maar de ‘meest extreme uitdaging’ vond achter de schermen plaats. “Ik ben in minder dan vier maanden vijftien kilo aangekomen voor de rol”, zegt Tim in De Telegraaf over de film die vanaf volgende week in de bioscopen draait.

Door ANP - 19-1-2017, 9:33 (Update 19-1-2017, 9:33)

“Dat doet niet alleen uiterlijk iets met je, het maakte me ook heel moe. Alsof je continu last hebt van een after-dinnerdip.” De extra kilo’s eisten zijn tol. Tim ging tijdens de opnamen van de nieuwe film van de broers Haars door zijn rug. Met behulp van acupunctuur en massage hield hij zich overeind.

Toch deed Tim veel stunts zelf. “Ook de scène waarin Ron Goossens brandend uit een auto klimt en uiteindelijk een kanaal in springt. Terwijl dat soort werk meestal niet aan een acteur wordt overgelaten”, zegt Tim, die wel werd begeleid door een stuntteam.

Zijn broer Steffen, die als regisseur achter de camera stond, keek rustig toe hoe zijn broertje in brand werd gestoken. “Ik maak me eigenlijk nooit zorgen over Tim. Omdat ik weet wat hij kan en omdat hij zelf ook duidelijk grenzen stelt.”