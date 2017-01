Alleen op podium wennen voor Paul de Munnik

ROTTERDAM - Paul de Munnik moest even zoeken nu hij alleen op het podium staat. “Ik werk nu echt solo, met alle verantwoordelijkheid voor mij alleen. In je eentje op een podium staan is echt iets anders”, zegt Paul in het AD over zijn nieuwe voorstelling Nieuw.

Door ANP - 19-1-2017, 8:45 (Update 19-1-2017, 8:45)

Thomas Acda, met wie Paul tot 2015 een duo vormde, was ‘totaal mijn tegenpool’. “Er stonden twee totaal verschillende krachten op het podium. Daar was gemakkelijk een evenwicht in te vinden: was ik introvert en bedachtzaam, dan was Thomas expressief en snel. Maar ik kan nu niet alleen bedachtzaam zijn en mooie liedjes zingen. Ik moet dus beide rollen op me nemen.”

Dat was zoeken voor Paul, die tot en met 3 mei langs de Nederlandse theaters gaat met Nieuw. “Ik ben niet de man van de harde grappen. Dat past niet bij mij. Maar ik heb wel degelijk iets te vertellen. Het was zoeken hoe ik dat in mijn eentje het beste kon doen.”

Regisseur Koos Terpstra hielp Paul met het ontwikkelen van een nieuwe, eigen stijl. “Hij zei me dat ik de mensen één op één moest aanspreken. Die raad nam ik ter harte.”