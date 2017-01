Dochter Jude Law nieuwe gezicht van Burberry

ANP Dochter Jude Law nieuwe gezicht van Burberry

LONDEN - De dochter van acteur Jude Law (44), Iris Law, is het nieuwe gezicht van het Britse make-up en modemerk Burberry. Dat maakte ze bekend via haar Instagram.

Door ANP - 19-1-2017, 5:48 (Update 19-1-2017, 5:48)

Voor Burberry gaat Law een lippenstift, Liquid Lip Velvet, promoten. Over het gebruik van de felrode lippenstift zegt het model: "Hou het casual maar soms kan je helemaal los gaan met de kleur van je lippen. Je kan make-up gebruiken als een accessoire", aldus Law.

Het 16-jarige model tekende in september 2016 een lucratief contract bij modehuis Chanel waarmee volgens ingewijden een bedrag van zes cijfers gemoeid zou zijn.

Iris Law treedt in de voetsporen van haar peetmoeder Kate Moss, die in de jaren negentig een beroemd topmodel was. Iris' 18-jarige broer Rafferty Law is ook model.