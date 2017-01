Bob Seger maakt song voor Glenn Frey

NASHVILLE - Singer-songwriter Bob Seger heeft een tribute opgenomen voor zijn overleden vriend Glenn Frey. Het is een jaar geleden dat het prominente lid van The Eagles overleed. Glenn Song, zoals het nummer heet, is gratis te downloaden op de website van Bob.

Door ANP - 18-1-2017, 21:14 (Update 18-1-2017, 21:14)

Bob en Glenn waren bijna vijftig jaar bevriend. Ze ontmoetten elkaar in 1966 toen ze aan het begin van hun carrière stonden. Glenn scoorde hits met The Eagles en Bob met zijn Silver Bullet Band. Against The Wind en Still The Same zijn twee van zijn bekendste hits uit de jaren zeventig.

Glenn Song is opgenomen in Nashville. Tegen RollingStone zegt Bob dat het een spontaan idee was. “Het is ook helemaal niet de bedoeling dat het een hit wordt”, zegt hij. “Het is gewoon een tribute waarin ik vertel hoe we elkaar voor de eerste keer ontmoetten in 1966.”

Hoewel Glenn Song een ballad is, zit er toch een stevige drum in. “Dat wilde ik per se”, zegt Bob. “Ik zei tegen de drummer dat hij ‘m flink mocht raken, want dat is de manier waarop ik me Glenn herinner.” Volgens de rocker stond de song er in een of twee takes helemaal perfect op.