ANP Coen en Sander in duet met De Deurzakkers

HILVERSUM - Coen en Sander duiken de studio in met De Deurzakkers. De 538-dj's maken een nieuwe versie van Ich Bin Wie Du. Coen en Sander zingen het liedje op 10 februari eenmalig live met De Deurzakkers tijdens Das Coen und Sander Fest in Amsterdam, kondigde Radio 538 woensdag aan.

Door ANP - 18-1-2017, 18:03 (Update 18-1-2017, 18:03)

Sander Lantinga: "Vorig jaar mochten we een liedje opnemen met The Vengaboys: 'Supergeil' en dat smaakte naar meer." Coen Swijnenberg: "De Deurzakkers zijn helden, wie kent alle hits van het duo niet? We blèren ze al jaren allemaal mee! Het is fantastisch om de klassieker Ich Bin Wie Du, samen met hen nieuw leven in te blazen."

Willem & Clemens van de Deurzakkers waren niet van plan dit jaar een nieuwe single uit te brengen. ''Het idee om Ich Bin Wie Du op te nemen met Coen en Sander ontstond spontaan'', zeg het Brabantse duo.