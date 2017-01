Bob Dylan geeft extra concert in Amsterdam

AMSTERDAM - Bob Dylan geeft in april een derde concert in ons land. De Amerikaanse songwriter en Nobelprijswinnaar offert een vrije dag op en staat ook op dinsdag 18 april in AFAS Live, voorheen bekend als de Heineken Music Hall. De kaartverkoop is direct van start gegaan, maakte MOJO woensdag bekend.

Door ANP - 18-1-2017, 10:28 (Update 18-1-2017, 10:28)

De vraag naar kaarten voor de Nederlandse concerten van Bob Dylan is groot. Voor de concerten die hij op zondag 16 en maandag 17 april geeft zijn nog ‘een paar tickets beschikbaar’. “We gaan er vanuit dat een grootheid als Bob Dylan drie keer AFAS Live uit weet te verkopen”, stelt een woordvoerder van Mojo.

Dylan en zijn band zouden eigenlijk een vrije dag hebben op de achttiende. “Maar we hebben hem ervan weten te overtuigen die op te geven om nog meer Nederlandse fans gelukkig te kunnen maken.” Een vierde concert in Nederland zit er echter niet in, volgens MOJO is ‘de rek eruit’. Dylan wordt op 20 april verwacht in Parijs.