Martin Garrix draait exclusief voor War Child

ANP Martin Garrix draait exclusief voor War Child

AMSTERDAM - Martin Garrix komt volgende maand in actie voor War Child. De twintigjarige dj, die zich de nummer 1 dj van de wereld mag noemen, verzorgt op 21 februari een eenmalig optreden in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Door ANP - 18-1-2017, 9:58 (Update 18-1-2017, 9:58)

“Ik zet me graag in voor goede doelen, waarvan War Child er een is”, zegt Martin. “Ik vind het goed dat War Child wereldwijd honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden helpt en ik kom hier graag voor in actie.”

Martin treedt geheel belangeloos op, de volledige opbrengst van zijn show in Paradiso gaat naar War Child. Het goede doel is ‘ontzettend trots’ op het exclusieve optreden. “Zijn innovatieve muziek is universeel en verbindt mensen”, reageert directeur Tjipke Bergsma. “Muziek is een belangrijk onderdeel in ons werk, want het leert kinderen makkelijker hun ervaringen te verwerken en hun emoties te uiten. Met een optreden als dit hopen we veel kinderen in oorlogsgebieden te kunnen helpen.”

Kaarten voor ‘Martin Garrix voor War Child’ zijn vanaf vrijdag 12.00 uur te koop via www.garrixvoorwarchild.nl Een ticket kost minimaal 50 euro.