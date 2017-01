Kim laat zich aan psoriasis behandelen

NEW YORK - Kim Kardashian heeft zich tijdens haar trip afgelopen weekeinde naar Dubai laten behandelen aan psoriasis. De realityster postte dinsdagochtend een nieuwe foto op social media waarin ze de kliniek die haar onder handen nam bedankt. "Bedankt voor het redden van mijn huid", schrijft Kim, met daarbij de hashtag 'psoriasisproblems'.

Door ANP - 17-1-2017, 14:23 (Update 17-1-2017, 14:23)

Kim lijdt al een aantal jaar aan de chronische ziekte. Psoriasis zorgt ervoor dat de huid zich te snel vernieuwt waardoor het gaat schilferen en rood wordt. Tot dusver had ze het vooral op haar benen, maar sinds kort ook op haar gezicht.

De trip naar Dubai was overigens Kims eerste reis sinds ze in oktober slachtoffer werd van een gewelddadige beroving in Parijs. Bronnen rond de socialite vertellen People dat ze erg zenuwachtig was maar dat ze het achteraf de juiste beslissing vond. Sinds enkele weken is Kim weer langzaam aan het werk. Ze heeft haar social media-accounts weer opgepakt en wordt ook weer in het openbaar gezien.