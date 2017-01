Frozenheldinnen in jubileumshow Disney Parijs

PARIJS - Elsa en Anna, de twee prinsessen uit de populaire animatiefilm Frozen, krijgen een hoofdrol in de nieuwe parade Disney Stars. Met de feestelijke optocht, die vanaf eind maart in Disneyland Parijs te zien is, viert het park haar 25e verjaardag.

Door ANP - 17-1-2017, 13:21 (Update 17-1-2017, 13:21)

Elsa en Anna vormen de afsluiting van een lange parade van bekende personages uit tientallen jaren Disney-geschiedenis. Zij zwaaien het publiek toe vanaf het balkon van een rijdend ijskasteel. Andere helden uit de Disney-historie die deel uitmaken van de optocht zijn Mickey Mouse, Tinkerbell, Buzz Lightyear, Nemo en Dory, Assepoester en Sneeuwwitje. De première van de nieuwe show is op 26 maart 2017.

Frozen is met een wereldwijde opbrengst van meer dan een miljard dollar de grootste tekenfilmhit aller tijden. De film is gebaseerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen en vertelt over een prinses die de gave heeft alles in sneeuw en ijs te veranderen.