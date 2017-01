Serie Klem geselecteerd voor Frans festival

HILVERSUM - De nieuwe dramaserie Klem maakt kans om in de prijzen te vallen tijdens het Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA). Klem is onder de internationale naam Stuck geselecteerd in de competitie voor series, zo heeft de VARA dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-1-2017, 11:05 (Update 17-1-2017, 11:05)

Het FIPA is een van de meest toonaangevende televisiefestivals en vindt dit jaar plaats van 24 tot 29 januari in het Franse Biarritz. Klem is de enige Nederlandse serie die meedingt naar de prijzen.

Klem is vanaf donderdag elke week te zien op NPO 1. De serie gaat over de keurige weduwnaar Hugo (Barry Atsma) die in contact komt met de beruchte crimineel Marius (Jacob Derwig) als blijkt dat hun dochters hartsvriendinnen zijn.

Derwig won vorig jaar al een Gouden Kalf voor zijn rol in Klem.