Theo Maassen maakt debuut als regisseur

AMSTERDAM - Cabaretier Theo Maassen maakt komend jaar zijn debuut als filmregisseur. Hij gaat deze zomer de komedie Billy opnemen, over een buikspreker die een relatiecrisis krijgt met zijn pop. Het scenario is geschreven door cabaretier Sander van Opzeeland. Dat heeft producent Pieter Kuijpers van Pupkin Film dinsdag gemeld.

Door ANP - 17-1-2017, 9:17 (Update 17-1-2017, 9:28)

Billy wordt gemaakt als telefilm, in samenwerking met de NPS. Het is nog niet duidelijk of de komedie ook in de bioscoop te zien zal zijn. Acteurs zijn nog niet bekend, maar de regisseur gaat zelf geen rol spelen in zijn debuutfilm.

Kuijpers en Maassen maakten eerder de thrillers TBS en Doodslag, waarin de cabaretier de hoofdrol speelde. Maassen staat op dit moment nog in het theater met zijn veelgeprezen voorstelling Vankwaadtoterger.