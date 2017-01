Inge Ipenburg ziet GTST opstap naar theater

AMSTERDAM - Inge Ipenburg ziet haar terugkeer in Goede tijden slechte tijden als een mogelijke opstap naar het toneel, waar de actrice in het verleden ook al op stond. "Nu is een rol in de serie een opening om naar het theater te gaan, wat ik heel graag nog een keer zou willen. Ik zag nieuwe mogelijkheden, dat is de reden dat ik op het aanbod inging. Mijn personage zal niet voor een paar weken of maanden zijn, ik wilde wel voor langere tijd in deze rol kruipen", zegt Inge in De Telegraaf.

De actrice en schrijfster heeft jarenlang gezegd voorgoed afscheid te hebben genomen van Martine Hafkamp, het personage dat zij vanaf 1990 vier jaar in de soapserie speelde. Tot mei vorig jaar, toen ze door de productie werd gevraagd om weer in de huid van Martine te kruipen. "Normaal gesproken had ik een bericht teruggestuurd om te bedanken voor dit aanbod. Deze rol heeft in het verleden alleen maar in mijn nadeel gewerkt. Ik had een stempel waardoor ik veel werk heb misgelopen. Inmiddels ben ik mij ervan bewust, als ik achter een rollator loop, dat mensen mij nog steeds als Martine zien. Ik realiseerde me dat dit waarschijnlijk altijd zo zal blijven."

De 59-jarige Ipenburg is inmiddels begonnen met de opnames van GTST, waarin ze vanaf 2 maart weer te zien is als Martine Hafkamp.