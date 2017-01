Kylie Jenner schenkt tonnen aan goed doel

LOS ANGELES - De actie waarbij Kylie Jenner de volledige opbrengst van een kleur uit haar cosmeticacollectie doneert aan een goed doel, heeft bijna een half miljoen opgeleverd.

De 19-jarige realityster lanceerde vorig jaar een inmiddels razend populaire serie 'lip kits', cosmeticaproducten in een reeks verschillende kleurtinten. In het najaar bracht ze een limited edition uit, waarvan de hele opbrengst gaat naar Smile Train. Die organisatie zet zich in in arme landen, waar het gratis operaties aanbiedt aan kinderen met schisis, de aandoening die ook bekend staat als een open gehemelte of een hazenlip.

De liefdadigheidscollectie, met de bijpassende naam Smile, verkocht snel uit, waardoor Kylie al in oktober de eerste 160.000 dollar (150.000 euro) kon overhandigen aan Smile Train, dat daar 638 kinderen van kon opereren. Het jongste lid van de familie Kardashian/Jenner besloot in januari een nieuwe voorraad van de tint aan te leggen, die nog eens 300.000 dollar (280.000 euro) opbracht. De actie heeft daarmee in totaal genoeg opgeleverd om 1800 ingrepen te financieren.