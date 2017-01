'Lady Gaga wil dak op tijdens Super Bowl'

NEW YORK - Lady Gaga is vastbesloten van haar optreden in de rust van de Super Bowl een spektakel te maken. De zangeres is van plan in ieder geval een deel van haar show vanaf het dak van het stadion in Houston te geven.

Volgens de New York Post maken zowel het technische team als de verzekeringsexperts van de show zich zorgen over de ambitieuze voornemens. Een bron van de krant meldt dat er aan verschillende scenario's wordt gewerkt om de Pokerface-ster veilig op het dak te krijgen. Zo zou de productie overwegen een gat in het dak te maken, zodat Gaga vanuit een helikopter op de goede plek gedropt kan worden.

Het verzekeringsaspect is volgens de insider helemaal "gekkenwerk". Toch is de zangeres vastbesloten de plannen uit te voeren. Gaga is hoopvol dat ze de stunt live kan uitvoeren, maar verschillende mensen achter de schermen zouden haar inmiddels hebben aangeraden dat gedeelte van haar optreden vooraf op te nemen.

De 51e Super Bowl, de finale van de American Footballcompetitie, wordt op 5 februari gespeeld.