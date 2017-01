Katherine Heigl bevallen van zoon

ANP Katherine Heigl bevallen van zoon

LOS ANGELES - Katherine Heigl heeft haar derde kind verwelkomd. De actrice en haar echtgenoot Josh Kelley werden ouders van een jongetje.

Door ANP - 17-1-2017, 5:24 (Update 17-1-2017, 5:24)

Joshua Bishop Kelley jr werd al op 20 december geboren, maar het stel bevestigde het nieuws pas maandag aan People. Katherine en Josh waren al ouders van dochters Naleigh (8) en Adalaide (4), die ze in 2009 en 2012 adopteerden.

De voormalig Grey's Anatomy-ster maakte in juni bekend dat ze zwanger was van haar derde kind. "Dit is een ontzettend opwindende tijd voor ons vol spanning, verwachting en hormonen. Nou ja, ik ben de enige die vol hormonen zit, maar de rest van het gezin geniet daarvan mee", grapte de actrice toen.