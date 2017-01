Hollywoodsterren eren Martin Luther King

LOS ANGELES - Veel beroemdheden stonden maandag op social media stil bij de Amerikaanse feestdag Martin Luther King Jr. Day. Een aantal van hen werkten samen op Twitter om zo de beroemde I Have A Dream-speech van de burgerrechtenactivist over het voetlicht te brengen.

Door ANP - 17-1-2017, 4:16 (Update 17-1-2017, 4:16)

Chance The Rapper startte de twitterestafette met de terugkerende woorden uit de bekende toespraak, die dominee King gaf na de Mars naar Washington in 1963. "I Have A Dream Today", twitterde de muzikant, waarna onder anderen Shonda Rhimes, Lee Daniels, Ellen DeGeneres, Sean 'Diddy' Combs, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Oprah Winfrey en Pharrell Williams ook een regel uit de speech opdroegen. Andere sterren kozen voor lof voor de in 1968 vermoorde activist of quotes uit andere toespraken.

In een theater in New York traden verschillende acteurs en muzikanten op tijdens het eerbetoon MLK Now. Onder anderen Uzo Aduba, Olivia Wilde, Andre Holland en David Oyelowo, die King speelde in de film Selma, betraden daar het podium.