ANP Neef George Michael haalt uit naar Fadi Fawaz

LONDEN - Een neef van George Michael beschuldigt diens vriend Fadi Fawaz ervan leugens te verspreiden over de vorige maand overleden zanger. Volgens Andros Georgiou waren de zanger en Fadi helemaal niet zo onafscheidelijk als de haarstylist beweert.

Door ANP - 17-1-2017, 3:00 (Update 17-1-2017, 3:00)

"Ze hebben nooit samengewoond, hij verbleef in een van de andere huizen van Yog", schrijft de neef, die George bij de naam noemt die de familie voor hem gebruikte. Andros neemt het de mensen in de omgeving van de zanger kwalijk niet beter voor zijn neef gezorgd te hebben. "Als hij niet zoveel ja-knikkers om zich heen had gehad, zou hij nu nog hebben geleefd."

Andros en zijn vrouw Jackie kwamen vorig jaar met het verhaal naar buiten dat George zich in een peperdure afkickkliniek in Zwitserland had laten opnemen wegens een slopende verslaving aan crack, cocaïne, alcohol en marihuana. De zanger ontkende in alle toonaarden, en zei dat hij de familieleden als achttien jaar niet had gesproken. "Ik ben prima in orde en zit net als jullie van Wimbledon te genieten", liet hij in een luchtige tweet weten.