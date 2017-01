Onthullingen in nieuwe memoires Judy Garland

LOS ANGELES - Meer dan veertig jaar na haar dood verschijnen er nieuwe memoires over het leven van Judy Garland. De ruwe versie van het boek is geschreven door haar derde echtgenoot Sid Luft, voordat hij in 2005 overleed. In de publicatie staan nieuwe onthullingen over haar leven en haar liefdes, zo meldt People maandag.

Het boek luistert naar de titel Judy and I: My life with Judy Garland. In de memoires gaat Luft in op de depressies die de actrice teisterden en haar medicijngebruik, een abortus die zij pleegde en diverse zelfmoordpogingen.

Garland brak op jonge leeftijd door dankzij haar rol in The Wizard of Oz uit 1939. Daarna speelde zij in klassiekers als A star is Born (1954) en Judgment at Nuremberg (1961), waarvoor zij ook Oscarnominaties ontving. Op 47-jarige leeftijd overleed Garland aan een overdosis.

Het boek verschijnt op 1 maart.