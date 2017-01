Thijs Zonneveld sportjournalist van het jaar

ROTTERDAM - Sportjournalist Thijs Zonneveld van het AD is maandagavond uitgeroepen tot Sportjournalist van 2016. Zonneveld kreeg de afgelopen maanden veel aandacht met Het Gevecht, zijn boek over ex-wielrenner Thomas Dekker.

Door ANP - 16-1-2017, 20:54 (Update 16-1-2017, 20:54)

Zonneveld droeg zijn prijs op aan het jeugdwielrennen in Nederland. "We wisten dat het boek controversieel zou zijn, maar we hadden niet gedacht dat het zoveel weerstand teweeg zou brengen", stelde de journalist tijdens zijn dankwoord. "Dat verbaast me. Zeker na de onthullingen rond Lance Armstrong. Maar nu het Nederlandse wielrenners betreft, is het blijkbaar anders."

Schaatser Sven Kramer werd door de stichting Nederlandse Sport Pers uitgeroepen tot de NSP Sportpersoonlijkheid van het jaar 2016. De veelvoudig wereldkampioen is de opvolger van Formule 1-coureur Max Verstappen, die de prijs vorige jaar ontving.