Springsteen-coverband speelt niet voor Trump

ANP Springsteen-coverband speelt niet voor Trump

NEW YORK - The B-Street Band ziet er toch van af om te spelen op het feest ter ere van de inauguratie van Donald Trump. De Bruce Springsteen-coverband had eerst toegezegd op te treden. Maar de bandleden vinden dat optreden op het feestje van Trump respectloos overkomt richting Bruce Springsteen, die zich herhaaldelijk hard en negatief heeft uitgelaten over de Republikeinse miljardair.

Door ANP - 16-1-2017, 20:53 (Update 16-1-2017, 20:53)

Dat heeft zanger Will Forte laten weten aan Rolling Stone. Sinds de aankondiging heeft de band, die sinds de jaren tachtig optreedt met nummers van Springsteen, vele duizenden reacties ontvangen. De groep zou spelen tijdens het Garden State-gala nadat Donald Trump is beëdigd als president. “We bevinden ons nu midden in een storm waar we niet in willen staan”, stelt Forte.

Eerder speelde The B-Street Band ook op feesten voor president Barack Obama. “Maar deze situatie is anders”, aldus Forte. “We hadden deze orkaan aan kritiek niet zien aankomen. We danken onze hele carrière aan Bruce en onze dankbaarheid en respect voor hem staat boven alles.” Springsteen zelf liet zich de afgelopen week overigens niet uit over de toezegging van de coverband om te spelen op het feest van Trump.

Geen enkele ster

The B-Street Band is de zoveelste act die afziet van spelen tijdens de inauguratieplechtigheid. Een andere artiest die had toegezegd, de Britse zangeres Rebecca Ferguson, haakte af omdat zij niet het antiracismelied Strange Fruit mocht zingen. Dat was haar voorwaarde.

Trump heeft geen enkele grote ster bereid gevonden om voor hem te zingen tijdens de feestelijkheden. De zestienjarige Jackie Evancho, een van de finalisten van de 2010-editie van America's Got Talent, zal wel het volkslied ten gehore brengen.