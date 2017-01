Dochter Q-dj's Wietze en Lieke geboren

ANP Dochter Q-dj's Wietze en Lieke geboren

AMSTERDAM - Qmusic-dj's Wietze de Jager en Lieke Veld zijn vader en moeder geworden. Hun dochter kwam vrijdag ter wereld, zo maakte Wietze maandagochtend bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 8:13 (Update 16-1-2017, 8:13)

Het meisje heeft de naam Juul Bettie de Jager gekregen. "Moeder en dochter maken het donders goed!", schrijft Wietze op Twitter.

Wietze en Lieke, die sinds september 2015 getrouwd zijn, maakten in juli bekend dat de kleine op komst was. Dat was toen enigszins gevoelig voor zijn collega en vriend Mattie, die juist te horen had gekregen dat hij niet de vader was van de tweeling die zijn ex in maart op de wereld had gezet.