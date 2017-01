'Lady Gaga komt met nieuwe muziek en tournee'

NEW YORK - Drie maanden na de release van haar album Joanne, is Lady Gaga alweer de studio ingedoken. Producent Brian Kennedy postte dit weekend een foto van de zangeres, hemzelf en songwriter Dallas Davidson waar dat uit blijkt.

Door ANP - 16-1-2017, 5:32 (Update 16-1-2017, 5:32)

In de tekst bij het kiekje had de producent het over een nieuw geluid. Kennedy zat volgens Billboard eerder achter nummers van Rihanna en Chris Brown, terwijl schrijver Davidson actief is in de countrywereld. Gaga zelf liet op social media niets los over het mysterieuze project.

De zangeres voedde wel geruchten over een nieuwe tournee. Een fansite plaatste zaterdag een bericht waarin stond dat er na het optreden van Gaga tijdens de Superbowl op 5 februari een nieuwe toer aangekondigd zal worden. De Born This Way-ster retweette dat bericht, maar bevestigde of ontkende de mededeling niet.