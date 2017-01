Octavia Spencer koopt filmkaartjes voor armen

LOS ANGELES - Een aantal gezinnen met een laag inkomen kon dit weekend op kosten van Octavia Spencer in Los Angeles naar de bioscoop. De actrice kocht kaarten voor een vertoning van haar film Hidden Figures op en nodigde mensen die geen geld hadden voor de film uit om naar de bioscoop te komen.

Door ANP - 16-1-2017, 2:25 (Update 16-1-2017, 2:25)

De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse vrouwen die voor ruimtevaartorganisatie NASA werkten. Hidden Figures bereikte dit weekend voor de tweede week op rij de nummer 1-positie in de Amerikaanse box office.

Octavia wilde met de actie haar moeder eren, die in haar eentje zeven kinderen opvoedde. Dellsena Spencer overleed toen Octavia achttien jaar was. "Als je een familie kent die de film graag wil zien maar het niet kan betalen, laat hen komen. Mijn moeder had het zich niet kunnen veroorloven om met mij en mijn broers en zussen te gaan", schreef de actrice de dag voor de voorstelling op Instagram. "Ik eer haar en alle alleenstaande ouders tijdens dit MLK-weekend", aldus Octavia, verwijzend naar de Amerikaanse nationale feestdag Martin Luther King Jr. Day, die maandag gevierd wordt.