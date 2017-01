Franse krant publiceert verklaring Kardashian

PARIJS - Een deel van het politierapport over de gewelddadige overval op Kim Kardashian is uitgelekt. De Franse krant Le Journal du Dimanche heeft zondag uit de eerste verklaring van de Amerikaanse realityster vlak na de beroving gepubliceerd. Daarin doet ze uit de doeken hoe ze werd vastgebonden en welke sieraden er allemaal zijn verdwenen.

Door ANP - 15-1-2017, 17:32 (Update 15-1-2017, 17:32)

Kim deed haar verklaring enkele uren na de overval. Zoals eerder al duidelijk werd, overvielen gemaskerde mannen haar begin oktober in haar appartement in Parijs. Een van de overvallers vroeg haar naar haar ring. In eerste instantie hield Kim zich van de domme, maar toen er een pistool op haar werd gericht liet ze de ring zien.

Daarna moest Kim haar andere juwelen en geld laten zien, alvorens op bed haar armen en benen werd vastgebonden en haar mond dicht getapet. Gekleed in enkel een badjas werd ze daarna naar haar badkamer gesleurd waar ze in de badkuip werd gelegd. In Kims sieradenbox bevonden zich onder meer twee diamanten armbanden van Cartier, een gouden en diamanten halsketting van Jacob, diamanten oorbellen van Lorraine Schwartz en een gouden Rolex. "Ik ben voor zeker vijf miljoen dollar aan sieraden kwijt", stelt Kim in de verklaring.

De realityster zei ook tegen de politie dat de dieven waarschijnlijk geen professionals waren, gezien de manier waarop ze haar vastbonden. Tot slot verklaart ze een aanklacht in te willen dienen en zo snel mogelijk terug naar Amerika te willen vliegen.