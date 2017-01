Maandag aangifte tegen makers kerkporno

TILBURG - Het kerkbestuur van de Sint Jozefkerk in Tilburg doet maandag aangifte tegen de makers van een pornofilm. De film werd stiekem in de kerk opgenomen en gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd. De kerk en een biechthokje waren het decor in de film.

Door ANP - 15-1-2017, 14:51 (Update 15-1-2017, 14:51)

Met een speciale rituele reiniging heeft de pastoor zondag vergiffenis gevraagd voor het ontheiligen van de kerk. Voordat de reguliere mis begon besprenkelde de pastoor met wijwater het altaar, de biechtstoel en de 150 aanwezige gelovigen.

"Het was een sobere plechtigheid", aldus een woordvoerder van het bisdom. "Er is stilgestaan bij het incident. Maar er is ook gebeden voor de makers van de pornofilm. We moeten ook barmhartig zijn."

De film is inmiddels van de website van Kim Holland verwijderd.