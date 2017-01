Laatste aflevering Sherlock gelekt

LONDEN - De laatste aflevering van het huidige seizoen van Sherlock staat al op internet. Het gaat om een Russische versie die illegaal is geüpload, bevestigen de makers. Zij roepen fans op om vooral geen spoilers te delen op social media. "Als je het tegenkomt, deel het dan niet", staat te lezen op het officiële Twitteraccount van Sherlock.

Door ANP - 15-1-2017, 13:13 (Update 15-1-2017, 13:13)

De seizoensfinale, getiteld The Final Problem, wordt zondagavond uitgezonden op BBC One. Speciaal voor de Britse fans wordt de aflevering gelijktijdig in driehonderd bioscopen in Engeland uitgezonden.

Sherlock, met in de hoofdrollen Benedict Cumberbatch en Martin Freeman, is een van de populairste series in Groot-Brittannië. De eerste aflevering van het huidige drieluik werd twee weken geleden door 11,3 miljoen Britten bekeken.