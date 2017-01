Musical David Byrne gaat in première

NEW YORK - Zaterdag gaat de nieuwe musical van David Byrne in première. Dat gebeurt in New York, meldt de website VVN Music. De musical heet Jeanne d’Arc: Into the Fire en loopt tot half april.

Door ANP - 14-1-2017, 11:31 (Update 14-1-2017, 11:31)

Het is alweer de tweede musical die de frontman van de band Talking Heads over een vrouw heeft gemaakt. In 2005 schreef hij samen met Fatboy Slim een rockmusical over Imelda Marcos, de vrouw van de Filippijnse dictator Marcos. Nadat er eerst een album van het project uitkwam, werd de musical in 2013 opgevoerd in New York.

Volgens Byrne vertelt de musical niet exact het levensverhaal van de Franse Jeanne d’Arc. “Het gaat over een popster die over haar leven vertelt tijdens een concert.”