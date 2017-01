'Geen plannen voor digitale prinses Leia'

LOS ANGELES - De makers van de Star Wars-films willen geen digitale versie van de vorige maand overleden Carrie Fisher gebruiken in de nog uit te brengen delen. Dat staat in een statement van Lucasfilm op de website starwars.com.

Door ANP - 14-1-2017, 10:09 (Update 14-1-2017, 10:09)

"Normaal gesproken reageren we nooit op vragen of speculaties van fans en de pers, maar er doet zich nu een gerucht de ronde die we graag de kop indrukken", zo begint het bericht. "We willen onze fans verzekeren dat Lucasfilm geen plannen heeft om Carrie Fishers rol als prinses of generaal Leia digitaal af te maken. Carrie Fisher blijft altijd een lid van de Lucasfilm-familie. Ze was onze prinses, onze generaal, maar belangrijker nog: onze vriend."

Het statement komt na geruchten dat de makers Fisher digitaal tot leven willen wekken voor de toekomstige Star Wars-films. Deze week werd er achter de schermen overlegd over de gevolgen van haar dood. De actrice zou volgens bronnen nog twee belangrijke scènes moeten opnemen voor Episode VIII en Episode IX. Bovendien zou de rol van Leia een stuk groter zijn in IX.