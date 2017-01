Control van Kensington weer terug aan kop

AMSTELVEEN - Kensington is teruggekeerd op de eerste plaats in de Album Top 100. Het album Control van de Utrechtse rockband, dat in november ook al binnenkwam op nummer 1, staat nu elf weken genoteerd in de hitlijst. Kensington laat op Twitter weten vrijdagavond op te treden tijdens de eerste liveshow van The Voice of Holland.

Door ANP - 13-1-2017, 16:10 (Update 13-1-2017, 16:10)

Opvallend is dat het album X van Ed Sheeran weer is geklommen naar de tweede positie. Sheeran staat al sinds juni 2014 onafgebroken in de Album 100. De Engelse singer-songwriter brengt zijn derde studioalbum ÷ (divide) uit op 3 maart. Vorige week bracht hij daarvan de eerste twee singles uit, Shape Of You en Castle On The Hill.

Blue & Lonesome van The Rolling Stones was vijf weken lang de bestverkochte plaat van het land, maar is in deze zesde week teruggezakt naar de derde plek. Nieuw in de tweede ranglijst van dit jaar is de EP De waarheid 2 van de Bredase rapper ISMO.

Album Top 10 week 2

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Kensington - Control

2. (18) Ed Sheeran - X

3. (1) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

4. (-) ISMO - De waarheid 2

5. (4) The Weeknd - Starboy

6. (3) Adele - 25

7. (11) Kinderen voor kinderen - Voor altijd jong! - 37

8. (6) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

9. (7) Frenna - Geen oog dichtgedaan

10. (9) Bruno Mars - 24K Magic