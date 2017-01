Brimstone beste opening voor Koolhoven ooit

AMSTERDAM - Brimstone, de nieuwe film van regisseur Martin Koolhoven, is beter geopend dan Oorlogswinter, tot nu toe zijn succesvolste film. Oorlogswinter leverde op de openingsdag 29.000 euro op; Brimstone bracht donderdag ruim 35.000 euro in het laatje.

Dat heeft distributeur Paradiso Films vrijdag gemeld.

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western beleefde in het najaar de wereldpremière op het festival van Venetië. Nederland is het eerste land ter wereld waar het gewone publiek de film kan zien.

De reacties zijn positief. De recensenten gaven de film goede kritieken en ook op Twitter reageren bezoekers aangenaam verrast.