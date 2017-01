Janke Dekker geniet nu meer van het applaus

AMSTERDAM - Janke Dekker geniet tegenwoordig als producent van theaterproducties meer van het applaus dan vroeger toen ze actrice was. Ze stond 25 jaar op het podium, vooral in musicals. In 1987 maakte ze haar debuut in het theater als de eerste Nederlandse Evita. Maar de theaterproducent mist het applaus niet, vertelt ze de Volkskrant.

''Nee, ik vond het altijd nogal gênant. Ooit stond ik met Ramses Shaffy in de musical De man van La Mancha. Hij kon magistraal applaus ondergaan, zich echt laten bejubelen. Ik was daartoe niet in staat'', vertelt de echtgenote van Tom Egbers. "In een rol vond ik het heerlijk op het toneel te staan, maar zodra ik mezelf weer was, voelde ik me ongemakkelijk. Als producent kan ik eindelijk echt van het applaus genieten."

Maandagavond gaat in Hoorn de voorstelling Blatter, de val van de voetbalkeizer in première. Het is de zesde productie van haar bedrijf Janke Dekker Producties.