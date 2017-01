Ruim miljoen kijkers voor Musical Awards Gala

ANP Ruim miljoen kijkers voor Musical Awards Gala

HILVERSUM - Ruim een miljoen kijkers stemden donderdagavond af op de uitreiking van de Musical Awards. Met 1.057.000 kijkers staat het Musical Awards Gala 2017 op de tiende plaats van best bekeken programma's. Vorig jaar keken 1.362.000 kijkers naar het prijzenfestijn, becijferde de stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 13-1-2017, 8:16 (Update 13-1-2017, 8:16)

In de ban van Broadway sleepte de meeste prijzen in de wacht. De productie van DeLaMar won de prijzen voor beste actrice (Loes Luca), bijrol (Bianca Krijgsman), beste scenario en beste toneelbeeld. Op de tweede plaats eindigde Ciske de Rat met drie beeldjes, voor beste grote musical, beste talent (Silver Metz) en beste arrangementen. Het publiek koos The Bodyguard tot beste musical van het afgelopen jaar.

Het NOS Journaal trok donderdagavond de meeste kijkers, namelijk 2.280.000. De slimste mens staat op de tweede plaats met 1.490.000 kijkers. De wereld draait door staat met 1.447.000 kijkers op de derde positie.