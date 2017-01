Erfgenamen Prince ruziën verder

MINNEAPOLIS - Verschillende potentiële erfgenamen van zanger Prince stonden donderdag tegenover elkaar in de rechtbank. De familieleden van de in april overleden zanger konden er niet uitkomen wie de nalatenschap van Prince gaat beheren.

Door ANP - 13-1-2017, 5:12 (Update 13-1-2017, 5:12)

Zus Tyka en halfbroer Omarr pleitten er volgens Billboard voor CNN-commentator Van Jones aan te stellen. Hij was de adviseur van Prince als het ging om diens filantropische uitgaven en hielp de zanger de rechten van zijn muziek terug te krijgen in een rechtszaak met platenlabel Warner. Vier stiefbroers en -zussen willen echter dat de tijdelijke beheerder van de nalatenschap permanent wordt aangesteld, omdat hij de afgelopen maanden een paar succesvolle deals heeft weten te sluiten.

De vaste rechter in de erfeniszaak van de muzikant, Kevin Eide, gaf aan dat hij geen voorkeur heeft voor één van de twee kandidaten. Hij gaf wel aan hoe hij het liever niet ziet. "De rechtbank is niet op zoek naar iemand die zelf in de krantenkoppen wil verschijnen, maar naar iemand die bereid is zijn mouwen op te stropen en aan het werk te gaan."