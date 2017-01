Lamar Odom wil Khloé Kardashian terug

LOS ANGELES - Een maand na het officiële einde van zijn scheiding van Khloé Kardashian, wil Lamar Odom zijn ex-vrouw al terug. Dat vertelt hij in een special van de Amerikaanse talkshow The Doctors.

Door ANP - 13-1-2017, 4:09 (Update 13-1-2017, 4:09)

In het programma, een spin-off van de show van Dr. Phil, vertelt de voormalig profbasketballer uitgebreid over zijn verslavingsverleden. Ook het vier dagen durende drugsfeest in een bordeel waarbij hij in 2015 in coma raakte, komt daarbij aan bod. De show wordt volgende week uitgezonden, maar in de donderdag uitgebrachte promo is te zien dat één van de presentatoren hem vraagt waar hij uiteindelijk naar op zoek is in de toekomst. Lamar antwoordt na een korte overpeinzing: "Eigenlijk wil ik mijn vrouw terug."

Khloé en Lamar trouwden in september 2009, een maand nadat ze elkaar hadden leren kennen. Eind 2013 vroeg Khloé de scheiding aan, volgens geruchten vanwege de drugs- en drankverslaving van Lamar, die ze een tijd geheim hield voor de buitenwereld. De realityster zette de scheidingsprocedure stil tijdens de ziekenhuisopname van de oud-atleet, zodat ze medische beslissingen voor hem kon maken. De breuk werd eind 2016 alsnog officieel.

De kans dat de wens van Lamar op korte termijn uitkomt is klein; Khloé heeft op dit moment een relatie met Tristan Thompson, ook basketballer, en schreef vorige week nog in een blogpost erg gelukkig te zijn met haar nieuwe vlam.