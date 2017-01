Ruzie over as van Zsa Zsa Gabor

ANP Ruzie over as van Zsa Zsa Gabor

LOS ANGELES - De voormalig woordvoerder van Zsa Zsa Gabor is boos op haar man, Frédéric Prinz von Anhalt. Hij zou de as van de filmster tegen haar wil in bij hem thuis houden.

Door ANP - 13-1-2017, 3:27 (Update 13-1-2017, 3:27)

Edward Lozzi, die zowel Zsa Zsa als haar ook overleden dochter Francesca Gabor Hilton vertegenwoordigde, zegt tegen People dat het de uitdrukkelijke wens van de actrice was dat haar as meteen na haar uitvaart zou worden bijgezet op de begraafplaats waar ook haar zus en dochter hun laatste rustplaats vonden. Hij beschuldigt Fredéric ervan met de actie wraak te nemen op een aantal goede vrienden van Zsa Zsa, die besloten een herdenkingsbijeenkomst van haar man te boycotten. Hij zou door mensen in de omgeving van de actrice gezien worden als profiteur, die vooral uit was op het geld van de filmster.

Frédéric liet in een reactie aan People weten: "Ik heb de urn mee naar huis genomen, wat heel normaal is. Hij staat op de open haard, en dat is het. Het is mijn urn, de urn van mijn vrouw en ik doe ermee wat ik wil."