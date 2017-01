Johan Vlemmix laat politieke ambities varen

ANP Johan Vlemmix laat politieke ambities varen

EINDHOVEN - Johan Vlemmix doet toch niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De ondernemer en zanger denkt niet dat zijn Partij van de Toekomst (PvdT) vijf zetels gaat halen. Daarmee maakt hij een eigen programmapunt niet waar en dus heeft Vlemmix besloten zich terug te trekken, liet hij weten aan Omroep Brabant.

Door ANP - 12-1-2017, 22:11 (Update 12-1-2017, 22:11)

“We vinden dat een partij minimaal vijf zetels moet halen, zei Vlemmix. “We gaan die vijf zetels de komende verkiezingen zeker niet halen, dus dan moet je gewoon concluderen dat je niet mee moet doen.”

Vlemmix vindt het belangrijk ‘op de wat grotere partijen te stemmen’. “Als je ziet dat 63 partijen zich ingeschreven hebben. Al die kleine partijen, dat kun je een land niet aandoen. Je kunt alleen maar een land besturen met stabiele partijen.”

Voorlopig

Uitsluiten dat de PvdT in de toekomst meedoet aan de landelijke verkiezingen, doet Vlemmix niet. “We doen voorlopig niet mee. Als we over vier jaar een stabiele achterban hebben, doen we weer mee.”

De PvdT werd opgericht in 2002. Na twee verkiezingen waarin de partij de kiesdrempel niet haalde, hief de PvdT zichzelf op. Maar in 2012 deed de partij weer mee, na een fusie met de opgeheven partij Nieuw Nederland.