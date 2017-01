Wouter van der Goes naar militairen Mali

HILVERSUM - Wouter van der Goes gaat naar Mali. Op Valentijnsdag, 14 februari, is de NPO Radio 2-dj bij de Nederlandse troepen in hun kamp in het Afrikaanse land. Dat maakte minister Jeanine Hennis van Defensie donderdag bekend in het programma Wout2day.

Door ANP - 12-1-2017, 19:10 (Update 12-1-2017, 19:10)

De dj neemt valentijnskaarten van geliefden en familieleden voor de Nederlandse militairen mee. In zijn programma vroeg hij aan de luisteraars om ook kaarten voor de mannen en vrouwen in het kamp bij Goa te schrijven. Iedereen die een vraag heeft over de missie in Mali kan deze kwijt bij Wouter, die ter plaatse gaat proberen op alle vragen een antwoord de geven.

Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali. Het gaat om 290 militairen. Eind vorig jaar is besloten de Nederlandse missie tot eind 2017 te verlengen. De Nederlanders werken met inlichtingen en worden beschouwd als de 'oren en ogen' van de vredesmacht. Civiele deskundigen helpen verder de Malinese politie.