Programma Bert Kuizenga van tv na ophef

HILVERSUM - Het tv-programma De Succesfactor, dat wordt gepresenteerd door onder anderen Bert Kuizenga, is per direct van de buis gehaald door RTL. Rondom de show ontstond ophef naar aanleiding van een aflevering van het VARA-programma Rambam.

Door ANP - 12-1-2017, 17:33 (Update 12-1-2017, 18:04)

In Rambam is donderdagavond te zien dat de Succes Awards, die aan De Succesfactor zijn gekoppeld, doorgestoken kaart zijn. De makers van het VARA-programma wonnen een van de awards met een fictief uitzendbureau.

“Wij hebben de uitzending van Rambam inmiddels kunnen bekijken; dit is een zeer ernstige zaak”, liet RTL weten aan Rambam. “Wij hebben dit verder onderzocht en naar aanleiding van onze bevindingen zijn wij genoodzaakt per direct het betreffende programma, dat wordt uitgezonden op RTL 7 via ingekochte zendtijd, niet meer uit te zenden.”