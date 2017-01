Inbreker slaat slag in woning Soulja Boy

LOS ANGELES - Rapper Soulja Boy is slachtoffer geworden van een inbraak. Uit zijn villa in de heuvels van Hollywood is dinsdagochtend 10.000 dollar aan cash gestolen. Ook nam de dief juwelen met een geschatte waarde van 12.000 dollar mee, zeggen bronnen tegen TMZ.

Door ANP - 12-1-2017, 13:18 (Update 12-1-2017, 13:18)

De inbreker zou de voordeur hebben geforceerd. Op bewakingscamera's zou hij of zij te zien zijn geweest. Soulja Boy was op het moment van de inbraak niet thuis. De politie in Los Angeles onderzoekt de zaak.

Volgens TMZ zijn er geen redenen te bedenken dat iemand uit het team van Chris Brown er achter zit. Soulja en Chris leven al een tijdje in onmin met elkaar. De twee zijn van plan om hun ruzie binnenkort uit te vechten voor het oog van de camera's door in een boksring met elkaar op de vuist te gaan.